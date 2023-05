"Eliksir" na suche dłonie. Kosztuje grosze, a zdziała cuda

Domowy sposób na suchą skórę dłoni — magiczne właściwości awokado

Awokado ma miano superfood i to nie dlatego, że jest pyszne, ale dzięki temu, że wykazuje niezwykłe właściwości. To odżywczy owoc, bogaty w jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Wspomaga pracę układu odpornościowego, poprawia wzrok oraz pracę wątroby. Okazuje się, że nadaje się także do domowej maski na dłonie.