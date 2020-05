Elżbieta II dziękuje redakcjom. Docenia pracę też tych, które pozwała Meghan Markle

Koronawirus rozprzestrzenia się po Europie już od ponad dwóch miesięcy. Rządy wszystkich państw próbują zatrzymać pandemię wprowadzając coraz to nowsze obostrzenia i zasady funkcjonowania. Dziennikarze, którzy skrupulatnie przekazują informacje zostali docenieni przez samą Elżbietę II.

Podziękowania dla dziennikarzy

Królowa postanowiła podziękować redakcjom za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Doceńmy wszystkich dziennikarzy i nadawców, którzy pracują, aby nas informować. Od tytułów krajowych i nadawców telewizyjnych, po lokalne i regionalne punkty sprzedaży, które wpływają na społeczności, którym służą" - czytamy we wpisie.

Co ciekawe Elżbieta II podziękowała m.in. gazecie "Mail on Sunday", którą pozwała Meghan Markle. Przypomnijmy, w ubiegłym roku tabloid opublikował treść jej prywatnej korespondencji z ojcem. Prawnicy Meghan Markle uznali to za bezprawne.