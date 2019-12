Elżbieta II na otwarciu sesji parlamentu. Porzuciła koronę na rzecz kapelusza

Elżbieta II wzięła udział w ceremonii otwarcia nowej sesji parlamentu brytyjskiego. Uroczystość odbyła się z zachowaniem symboliki i tradycji Zjednoczonego Królestwa. Nie zgadzała się tylko jedna rzecz, a mianowicie... strój królowej.

W czwartek 19 grudnia królowa otworzyła sesję parlamentu, zostawiając w domu swoje klejnoty i formalne szaty. Z powodu ostatnich wyborów parlamentarnych w ceremonii brakowało przepychu. Sama ceremonia sięga XVI wieku i zwykle odbywa się w listopadzie lub bezpośrednio po wyborach powszechnych. Skromna wersja tego historycznego wydarzenia wynikała z faktu, że ostatnie wybory odbyły się blisko świąt Bożego Narodzenia, kiedy to królowa opuszcza Londyn, by być w swoim rodzinnym domu Sandringham aż do początku lutego.