Królowa Elżbieta II w tym roku bez wnuków w Boże Narodzenie. Jak będą wyglądały jej święta?

W Wielkiej Brytanii najważniejszy jest bożonarodzeniowy obiad 25 grudnia. Elżbieta II od lat wydaje go w swojej rezydencji w Sandringham. Zdradzamy, jak wyglądają święta u królowej.

Królowa Elżbieta II - jak spędza święta? (Getty Images)

Królowa Elżbieta II co roku w pierwszy dzień świąt wygłasza świąteczne orędzie, które oglądają brytyjskie rodziny zgromadzone przez telewizorami. Ale kultywuje też brytyjski zwyczaj, który jest bardzo popularny na Wyspach - rozrywania tzw. "krakersów-niespodzianek" z zabawną zawartością, przypominających duże cukierki.

Według zwierzeń byłej pracownicy pałacu Buckingham, Elżbieta II co roku wydaje na święta 30 tysięcy funtów, czyli ponad 150 tysięcy złotych. "Daily Mail" podaje, że pieniądze te przeznacza na 620 podarków i ponad 700 kartek z życzeniami.

Królowa jest wielką tradycjonalistką – na świąteczny obiad podaje się u niej indyka z prostymi dodatkami. Zasiada do niego tylko z najbliższymi krewnymi. Siostrzeńcy i siostrzenice nie są zazwyczaj brani pod uwagę. Jednak, co ciekawe, nie spędzi w tym roku świąt wspólnie z żadnym wnukiem i prawnukiem.

Królowa Elżbieta II - Boże Narodzenie

Książę William i Kate Middleton mają własną świąteczną tradycję. Wraz z dziećmi wyjeżdżają do posiadłości w Bucklebury, gdzie Boże Narodzenie spędzają w wąskim gronie, bez królewskiej etykiety i sztywnych zasad.

Świąt razem z królową nie spędzą też Meghan Markle i książę Harry. Podkreślają, że muszą "naładować akumulatory". Robią sobie w okresie okołoświątecznym 6-tygodniowe wakacje, które spędzą z matką Meghan.

Eksperci zajmujący się rodziną królewską twierdzą, że to może być cios dla królowej.