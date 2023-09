Elżbieta Romanowska mówi, jak obecnie wygląda jej życie. Wspomniała o narzeczonym

Sama Romanowska zdawała sobie sprawę, że sytuacja nie będzie dla niej prosta, a fani będą porównywać ją do poprzedniej prowadzącej - Katarzyny Dowbor. - Prawda jest taka, że liczyłam się z tym, iż pojawią się krytyczne głosy i komentarze - mówiła w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Przyznała jednak, że stara się podchodzić do sytuacji zadaniowo i skupiać się na tym, co "tu i teraz".