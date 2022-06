Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Złotoryi. Stylistka komentuje jej ubiór

– Prawie 3 miliony uchodźców z Ukrainy, głównie kobiety z dziećmi trafiło do nas do Polski. Cały świat dziś podziwia Polskę i Polaków. Patrzą na nas i mówią: "Jak to jest możliwe? Tyle milionów ludzi i nigdzie ich nie widać. Nie ma obozów dla uchodźców". Ano dlatego, że mamy wspaniały, cudowny naród. Wszyscy możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami - wyznała słuchaczom.