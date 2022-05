Stylistka radzi. Tych ubrań nigdy nie zakładaj na pierwszą randkę

To normalne, że na pierwszej randce chcemy wypaść jak najlepiej. Jednak zanim oczarujemy potencjalnego przyszłego partnera swoją osobowością, to jednak na pierwszy ogień zawsze idzie ocenianie przez pryzmat wyglądu. Niezwykle istotne jest zatem, co tego dnia na siebie założymy. Stylistka radzi, jakich ubrań należy się absolutnie wystrzegać.