Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Większość seniorów może o takiej tylko pomarzyć

Z najnowszego oświadczenia majątkowego prezesa PiS wynika, że pobiera on emeryturę o wysokości, która może być tylko marzeniem dla większości seniorów. Jarosław Kaczyński otrzymał z ZUS 85 790 złotych emerytury - wyliczył "Super Express". Oznacza to, że w ubiegłym roku jego emerytura wynosiła 7150 zł miesięcznie. Co ciekawe, emeryturę zaczął pobierać dopiero od lipca, gdy świadczenie zaczęło być naliczane korzystniej.