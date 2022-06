Emily Ratajkowski skończyła właśnie 31 lat. Pamiętacie jej najbardziej kontrowersyjne stylizacje?

Ostatnią stylizacją, w której można było podziwiać Emily Ratajkowski była ta z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Modelka przyleciała na Lazurowe Wybrzeże, by wybrać się na premierę filmu "Crimes of the Future" i oczywiście zabłysnąć na czerwonym dywanie. Założyła na tę okazję czarną sukienkę Miu Miu zrobioną z prześwitującej, połyskującej koronki. Wpisała się w ten sposób w panujące trendy, bo jak wiemy, w tym sezonie królują sukienki bieliźniane.