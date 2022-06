Estonki chwyciły za broń. "Co stoi na przeszkodzie, żeby Estonia stała się drugą Ukrainą?"

Cywile nie zamierzają czekać na możliwy atak ze strony Rosjan. Sami wychodzą z inicjatywą przejścia podstawowych szkoleń w zakresie obrony terytorialnej. Chęć do walki zgłaszają także kobiety. The Guardian dotarł do ochotniczek, które wstąpiły do estońskiej Organizacji Obrony Kobiet. Dziennikarze zapytali, co motywuje je do tak szybkiej i prężnej mobilizacji.