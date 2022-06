Polka na Litwie: Nie damy się Putinowi

Choć niektórzy się z tego śmieją i uważają to za świetny żart, to wielu Litwinów ma obawy, że może się to źle skończyć. Oni nie mają złudzeń, co do intencji Rosji, ani tego, że stanowi ona zagrożenie. Próba anulowania decyzji o uznaniu niepodległości Litwy to dla wielu z nich nie tylko policzek, ale też realna groźba. Według mnie Rosja w ten sposób przygotowuje sobie usprawiedliwienie późniejszych agresywnych działań. Z jednej strony brzmi to nieprawdopodobnie, ale z drugiej nie zdziwię się, jeśli do tego dojdzie, bo Putin już dawno odpłynął. Trudno go posądzać o zdrowy rozsądek. Daje się więc w społeczeństwie wyczuć pewne napięcie.