Everyday Paradise od WITTCHEN: modne buty i okrycia wierzchnie. Poznaj hity sezonu wiosna-lato 2023

Różowa kurtka z przeszyciami – wyraź siebie za pomocą koloru!

Miłośniczki odważniejszych rozwiązań będą również zadowolone – w kolekcji Everyday Paradise od WITTCHEN nie brakuje soczystych kolorów! Możesz spotkać je na butach, torebkach, a nawet na odzieży wierzchniej. Skórzana kurtka z przeszyciami na ramionach jest tego najlepszym przykładem. Wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej w kolorze malinowym, łączy w sobie wygodę i najnowsze trendy. Jeżeli chcesz wprowadzić do swojej garderoby styl barbiecore, to z tym modelem stanie się to dziecinnie proste! Dziewczęca sukienka z falbanami czy ciężki wełniany sweter – w każdym zestawie prezentuje się zjawiskowo!