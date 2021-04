Ewa Błasik wspominała męża. Generał zginął w katastrofie smoleńskiej

Apel o spokój

Dokładnie trzy lata temu w sieci pojawiły się zapiski żony generała, która prosiła o szacunek dla jej męża. "Śmierć mojego męża stała się dramatem moim, ale także jego. Nie chcę i nie mogę udawać, że wszystko jest w porządku. Mój mąż stał się bowiem celem ataku. Dziś nazywamy to hejtem. On sam nie mógł się bronić, bo fake newsy skierowane były w człowieka, który nie żyje" - podkreśliła na łamach Onetu.

Ewa Błasik zdaje sobie sprawę, że temat katastrofy smoleńskiej wywołuje ogromne emocje." Każdy chciałby wiedzieć, jak to się stało, dlaczego doszło do katastrofy, dlaczego tylu ludzi zginęło. Ja też chciałabym wiedzieć. Chciałabym znać prawdę. Ale wiem, że to nie jest takie proste. Stąd moja prośba - uszanujcie Państwo naszą żałobę. Nie mówcie źle o zmarłych, nie szukajcie taniej sensacji za cenę, którą musimy płacić my - wdowy i sieroty. Powiedziano już tyle kłamstw, tyle osób oczerniono. Jak długo jeszcze?" - zapytała.