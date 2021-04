Domagalik wspomina wywiad z Joanną Racewicz. "Nigdy nie zapomnę twojej odwagi w rozpaczy"

Zbagatelizowała te słowa. "Byłam pewna, że to tylko awaria, jakiś drobiazg, jak zwykle. Miliony razy słyszałam, że tupolew to ruina, że wszystko się w nim psuje. Myślałam: Pękła opona, lądowali na podwoziu, może coś się urwało" - wspomina.

Wielka miłość

Gdy dotarło do niej, ze jej ukochany nie żyje, pogrążyła się w głębokiej rozpaczy. "To i tak lepsze niż ciągłe pytania: 'Jak się czujesz, co słychać?'. I co właściwie mam odpowiedzieć? Oprócz tego, że Paweł wciąż nie wraca - wszystko jest w porządku. Igor jest zdrowy, ja też. Poza tym, że nasz skarb wciąż woła: 'Tata, tata!'. Reszta jest bez zarzutu. Jeśli nie liczyć tego, że grunt usunął mi się spod stóp, że wiszę w próżni i mam ochotę gryźć ściany. Reszta jest OK - powiedziała w wywiadzie.