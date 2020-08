Ewa Drzyzga miała kłopoty ze zdrowiem. Przyczyną choroby był stres

Ewa Drzyzga przez 16 lat wydobywała z Polaków ich najbardziej intymne historie w programie " Rozmowy w toku ". Często były to rozmowy trudne i przejmujące. Prowadząca każdą z nich brała sobie do serca i każdemu bohaterowi starała się pomóc. Jej empatia nie ułatwiała prowadzenia programu. Wkrótce dziennikarka za pracoholizm przypłaciła zdrowiem.

Ewa Drzyzga miała poważne problemy z kręgosłupem

– To wszystko ze stresu (...) Jednym ludziom on się odkłada w narządach wewnętrznych, dostają wrzodów żołądka. A u mnie w mięśniach. Wszystko się spina i boli mnie kręgosłup. Jedna z rehabilitantek mi to uświadomiła: "Pani za dużo na siebie bierze". Pytam, jak za dużo, pracuję, zajmuję się dziećmi, jak każdy. Tyle że jej nie chodziło o to, że zasuwam za dużo godzin. Tylko że biorę na siebie zbyt wiele ludzkich emocji – opowiadała w rozmowie z "Twoim Stylem"