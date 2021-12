Ewa Farna w kolejnej ciąży. Wygląda zjawiskowo

- Ta ciąża była dla mnie dużą inspiracją. Żyłam w tym, że od 17 roku moje ciało zaczęło się zmieniać – z dziewczynki zaczęłam stawać się kobietą. Przestałam być dziewczyneczką, pojawiały się kształty. Media zaczęły się rozpisywać, moje hormony też szalały. W takiej sytuacji było to trudne, aby zachować poczucie własnej wartości. Na szczęście jestem z domu, w którym mocno mi to wpojono, więc nie miałam z tym problemu. Takie odczuwanie tego, że moje ciało jest zdrowe i niesamowite, to poczułam przy pierwszej ciąży. Nosiłam życie pod swoim sercem, to jest dla mnie coś niesamowitego. Starłam się to też opisać w swojej piosence.