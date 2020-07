Ewa Farna wróciła od fryzjera. Apeluje do panów

Ewa Farna jest jedną z tych kobiet, które szybko wracają do życia zawodowego po porodzie i doskonale sobie radzą. Choć jej syn ma niespełna roczek, już miał okazję towarzyszyć mamie w trakcie koncertów.

Nic dziwnego, że Farna ma mało czasu dla siebie. Całe szczęście czasem z pomocą przychodzi jej mąż. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie zrobione po powrocie od fryzjera i zaapelowała do panów.

Ewa Farna w nowej fryzurze

"Panowie, pożyczcie partnerce, mamusi trochę czasu dla siebie (naprawdę czasami wystarczy chwila) będzie bardziej uśmiechnięta, przez co będzie jeszcze szczęśliwszą mamusią i zadowoloną kobietą. A wy będziecie mieli okazje budowania pięknego związku ze swoim dzieckiem" – napisała pod zdjęciem.

Żartobliwie zapytała też swoich fanów czy fotografia wygląda, jak reklama szamponu, a następnie wyjaśniła, że co najwyżej to reklama partnera i ojca, bo uśmiech od ucha do ucha jest jego zasługą.