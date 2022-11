Ewa Kasprzyk zdradziła sekret swojej figury. "Robię to z butelkami"

Choć Ewa Kasprzyk nie zwalnia tempa jako aktorka, co chwilę pojawiając się w nowych filmach, serialach czy spektaklach teatralnych, to okazuje się, że prywatnie właśnie postanowiła nieco przyhamować. Wraz ze swoim narzeczonym Michałem Kozerskim wyprowadziła się z miasta, do czego nie była od początku entuzjastycznie nastawiona. Po czasie jednak przekonała się, że rezygnacja z miejskiego zgiełku była dobrym pomysłem.