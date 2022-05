Modowe wzloty i upadki Ewy Kasprzyk. Szczególnie jedna stylizacja dała się zapamiętać

Innym przykładem udanej kreacji jest jej strój sprzed lat – zwiewna sukienka, w której Ewa Kasprzyk pokazała się podczas gali gwiazd w Międzyzdrojach w 2008 roku. Kreacja jest w klimacie nieco hipisowskim i vintage - długa do ziemi, ma także szerokie rękawy do łokcia, ale odważnym dekoltem mocno eksponuje biust aktorki. Czarno-czerwony, energetyczny wzór idealnie pasuje do jej osobowości.