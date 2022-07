Ewa Kuklińska była w związku z żonatym mężczyzną. "Słono za to płaciłam"

"Ten człowiek mnie sobie upolował. Przepijał wszystko, co zarobiłam. Chciał mnie zabić! Nie spałam, bojąc się o życie. W końcu zmobilizowałam wszystkie siły i wypchnęłam go za drzwi. Więcej go nie widziałam. Rozwiodłam się z nim per procura i tak zakończyły się moje małżeństwa" - wspomniała w wywiadzie dla "Gali".