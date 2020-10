Ewa Wachowicz chroni córkę. Aleksandra Osuchowska na razie nie może wejść do show-biznesu

Aleksandra Osuchowska - córka Ewy Wachowicz

Jednocześnie była Miss Polonia podkreśliła wtedy, że dopóki córka nie stanie się pełnoletnia, to ona nie chce, aby weszła do show-biznesu. "Jeśli jako dorosła osoba podejmie pracę związaną z show-biznesem, to ok, ale to będzie jej świadomy wybór. Dopóki mogę ją przed tym ochronić, robię to. Uważam, że tak jest lepiej, bo mamy przykłady młodych ludzi, którzy nie poradzili sobie ze sławą. Ma swój własny, normalny świat" - powiedziała w 2015 roku w rozmowie z Show.