"Eliksir młodości" Wachowicz. Pije co rano

Kariera Ewy Wachowicz rozpoczęła się na początku lat 90. W 1992 roku zdobyła tytuł Miss Polonia i szybko podbiła polski show-biznes nie tylko urodą, ale i inteligencją, a konkurs otworzył jej drzwi do telewizji.

Jak czytamy w Interii - Wachowicz oprócz wody z cytryną pije także wodę z octem jabłkowym, co - jak sama przyznaje - doskonale wpływa na nawilżenie skóry oraz prawidłową pracę jelit.

Oprócz tego - jak podaje Interia - Wachowicz dba o to, by nie jeść po godzinie 19:00 i regularnie się wysypiać. Dodatkowo chętnie ma sięgać po wodę z cytryną, kurkumą, odrobiną miodu i pieprzu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl