Ewa Wołyńska zaginęła 20 lat temu. Jej sprawa do dziś pozostaje niewyjaśniona

Grażyna i Józef Wołyńscy zapamiętają ten dzień do końca życia. 5 kwietnia 2002 roku, Karlino w woj. zachodniopomorskim. To wtedy widzieli córkę po raz ostatni. Ewa Wołyńska zaginęła 20 lat temu. Weszła do pobliskiego lasu w towarzystwie tajemniczej dziewczynki i już nie wróciła do domu. Mimo wielomiesięcznych poszukiwań w Polsce i za granicą, nie odnaleziono ani jej, ani jej ciała. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało.