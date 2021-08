Ewa Zawada króluje na TikToku. Prywatnie mierzyła się z atakami paniki i odczuła skutek braku edukacji seksualnej

"Ból był tak silny, jakby ktoś mi włożył ostrze i zaczął mnie od środka ciąć. Myślałam, że tak powinno być. Krzyczałam z bólu. W pewnym momencie zrobiło mi się słabo i przerwałam stosunek. Wiedziałam, że coś jest nie tak, kiedy zaczęłam silnie krwawić. Wróciłam do domu. Mama od razu zorientowała się, co się stało i zawiozła mnie do szpitala" - wspomina w rozmowie z Plejadą.