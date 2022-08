Ewę Tylecką podziwiała cała Polska. Córka idzie w jej ślady

Zwycięstwa w prestiżowych konkursach zapewniły jej międzynarodową karierę w modelingu. Ewa wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych, gdzie miała największe szanse na zaistnienie w branży. Do kraju ponownie wróciła z mężem Andrzejem Tychoniewiczem. W Polsce urodziła także swoją córkę Julię. Po rozstaniu z partnerem wróciła jednak do USA i tam ponownie wyszła za mąż. Obecnie mieszka na Bahamach. Choć nie jest aktywna w mediach społecznościowych, jej zdjęcia od czasu do czasu publikuje dorosła już córka.