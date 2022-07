Aleksandra Klepaczka zdobyła koronę. Kim jest nowa Miss Polski?

"Przez ten rok wielokrotnie zastanawiałam się, dlaczego to właśnie mnie było dane przeżyć go w tak cudowny sposób. W Polsce jest wiele kobiet, które w takim samym stopniu lub jeszcze bardziej niż ja zasłużyły na tytuł Miss Polski - wyglądają jak ja, wiedzą to, co ja, potrafią robić wspaniałe rzeczy i mają wyjątkowe pasje. Wiele z nich nie ma jednak odwagi, by sięgnąć po swoje marzenia. Są jednak takie, które zdecydowały się podążyć tą samą drogą, którą ja kroczyłam i jestem z nich dumna! Kibicuję dziś każdej z nich" - możemy przeczytać wypowiedź Wdowiak na oficjalnym Instagramie konkursu.