Ewelina Lisowska pochwaliła się nowym uśmiechem. Efekt jest imponujący

Ewelina Lisowska jest 31-letnią wokalistką, która stawiała pierwsze kroki w karierze już jako nastolatka. Dwukrotnie próbowała swoich sił w castingach do "Mam Talent", jednak jurorzy nie dali jej szansy. Lisowska nie poddała się. Zgłosiła się do programu "X factor", gdzie doszła do półfinału. Dzisiaj jej piosenki królują w stacjach radiowych.