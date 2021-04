Ewelina Lisowska pozuje w bikini. Nie wstydzi się swojego cellulitu

Gwiazda wyznała, że w przeszłości uparcie dążyła do wymarzonej sylwetki, którą określała mianem - formy życia - co wiązało się z wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą. Dodała, że strach przed dodatkowymi kilogramami wręcz ją paraliżował, a brak treningu wpędzał w poczucie winy. Gdy Lisowska wreszcie postanowiła przestać gonić za idealnym ciałem, odetchnęła z ulgą. Dziś waży więcej niż kiedyś, ale za to jest szczęśliwsza. Zdecydowana większość fanów zachwycała się w komentarzach, że Ewelina wygląda teraz zdecydowanie lepiej i bardziej kobieco.