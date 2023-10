Ewelina Serafin: "Nie mam poczucia, że muszę wszystko robić tak, jak wszyscy"

Nigdy nie używam filtrów, dlaczego? Nie wiem, może mam to szczęście, bo akceptuję siebie? Jestem też kojarzona z naturalnością, bezpośredniością, nie chcę tego zmieniać, oczywiście podświadomie, to wychodzi samo z siebie. Wydaje mi się, że przerabianie zdjęć jest związane z presją dążenia do perfekcjonizmu. Może ludzie używający tych filtrów są od tej doskonałości uzależnieni? Każdy ma swoją historię, nigdy nie wiemy kto, przez co przeszedł. Może był krytykowany przez bliskich? Ma kompleksy, które sięgają dzieciństwa?