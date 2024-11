Ewolucja adidas SL 72: Od lekkiego obuwia biegowego do ikony mody ulicznej

Pierwsza wersja adidas SL 72 to buty wykonane z przewiewnego nylonu, a także posiadające wstawki ze skóry zamszowej oraz gumową ząbkowaną podeszwę. Ich smukła budowa sprawiała, że świetnie prezentowały się na stopach niezależnie od rozmiaru. Warto wiedzieć, że to właśnie na tych butach po raz pierwszy pojawiło się logo Adidas Originals, a więc koniczyna. Buty te posiadały niski profil i były świetnie dopasowane do stóp.

W 2019 r., ale i w 2023 r. marka Adidas postanowiła odświeżyć model obuwia SL 72. Powstały modele w nowych, wyrazistych kolorach, a także o nieco innym, wyższym profilu, choć sneakersy w klasycznej wersji także zostały "odkurzone" i ponownie zaprezentowane światu. Zanim jednak doszło do owej reaktywacji, buty święciły już triumfy poza sportowymi arenami. Stało się to między innymi za sprawą serialu Starsky i Hutch, którego bohater nosił właśnie kultowe adidas SL 72. Doskonale komponowały się one z jeansami, koszulką t-shirt, a także ramoneską, chętnie noszoną przez bohatera serialu. Tak właśnie buty adidas SL 72 zyskały popularność poza bieżnią i szybko stały się elementem mody streetwear.

Buty adidas SL 72 w istocie współgrają z odzieżą sportową, ale i casualową. Świetnie pasują do kurtek bomberek, bluzek basic i spódnic plisowanych, czyli klasycznych stylizacji typu back to school. W wersji męskiej dopełniają stylizację z jeansami regular fit, kurtką ramoneską oraz t-shirtem, choćby z logo niemieckiej marki Adidas. Buty w nowej odsłonie doczekały się także wersji z grubszą podeszwą środkową typu EVA i miększą wkładką, czyli SL 72 RS. Możecie zdecydować się na modele w kolorystyce żółto-czarnej czy też zielono-żółtej. Charakterystyczny design z trzema paskami w przypadku dużych kontrastów jeszcze bardziej przyciąga uwagę, a zamszowa struktura sprawia, że buty pasują nawet do smart casualowej odzieży. Możecie je dopasować choćby do kolorowych garniturów czy spodni wide legs w połączeniu z bluzkami basic. W ten sposób wykorzystacie trendy inspirowane latami 70-tymi, z których to właśnie wywodzą się kultowe adidas SL 72. Jeżeli chcecie nawiązać, do kultowej stylizacji Starskiego, to wybierzcie model SL 72 OG w niebieskim kolorze. Zamierzacie uzupełnić swoją garderobą streetwear o takie wyjątkowe sneakersy? Wybierzcie buty adidas SL 72 na PRM. Na pewno na jednej parze się nie skończy!