Fan skrytykował jej wagę. Odpowiedź poszła mu w pięty

Ilona Maher od lat zachęca swoich fanów do akceptacji własnego ciała. Nic więc dziwnego, że postanowiła zareagować, gdy jeden z internautów wytknął jej otyłość. Zawodniczka rugby zwróciła uwagę na jeden szczegół.

Internauta skrytykował jej wygląd. Odpowiedziała

Wiele osób czuje się w internecie bezkarnie. Nie mają też żadnych zahamowań, by pod czyimś postem napisać coś niemiłego. Przekonała się o tym ostatnio Ilona Maher - internauta skrytykował jej rozmiar. Zawodniczka rugby nie zostawiła jego zaczepki bez odpowiedzi.

"Wydaje mi się, że chciałeś mnie wyśmiać, ale to fakt, mam BMI wynoszące 30, a właściwie to 29,3" - powiedziała lekkoatletka.

BMI to wskaźnik masy ciała, który oblicza się dzieląc wagę przez wysokość w metrach do kwadratu. Warto dodać, że osoby mające BMI poniżej18,5, mają niedowagę. Z kolei za prawidłową wagę uznaje się od 18,5 do 24,9, BMI. Każda wartość powyżej uznawana jest natomiast za nadwagę.

Sprawę te postanowił skomentować także satyryk oraz rysownik Ahmed Goldstein.

"Widzicie, problem w tym, że w przeciwieństwie do idiotów, którzy się jej czepiają, ona jest zawodniczką na igrzyskach olimpijskich, więc argumenty o zdrowiu u sprawności można o kant dupy rozbić. Jak zwykle okazuje się, że chodzi o bycie ch**** bez powodu" (pis. oryg.) - napisał w poście na Facebooku.

Rugbystka kontra BMI

Zawodniczka rugby negatywny komentarz wykorzystała, by zwrócić uwagę fanów na to, że wskaźnik BMI w przypadku sportowców nie do końca się sprawdza. W końcu nie uwzględnia on m.in. masy mięśniowej, gęstości kości, a nawet ogólnego składu ciała.

"BMI nie mówi, co potrafię zrobić, co robię na boisku, ile mam mięśni" – podkreśliła.

