Pokazały napis na olimpijskich prezerwatywach. Nagranie hitem sieci

Igrzyska olimpijskie to nie tylko sportowa rywalizacja. Ludzie interesują się również codziennym życiem olimpijczyków.

Dzięki mediom społecznościowym fani mieli okazję zobaczyć, jak prezentują się kwatery czołowych zawodników. Szczególną uwagę przykuły nietypowe łóżka, których konstrukcja w znacznej mierze opiera się na materiałach kartonowych. Tym razem australijskie zawodniczki postanowiły podzielić się hotelowym znaleziskiem. Na nagraniu, które zebrało już ponad 12 mln wyświetleń, widzimy pakiet prezerwatyw. Wiadomo, co jest na nich napisane.

Australijki, które aktualnie przebywają w Paryżu, postanowiły pokazać internautom, jak wyglądają olimpijskie prezerwatywy. Na łóżku jednej ze startujących w igrzyskach sportsmenek znalazło się siedem opakowań, w których znajdują się po dwie prezerwatywy. Zabawny filmik z udziałem zawodniczki w dobę zebrał ok. 12 mln wyświetleń na portalu X.

Co ciekawe na opakowaniach prezerwatyw widnieją frygi, czyli maskotki tegorocznych igrzysk w Paryżu. "Nie musisz być złotym medalistą, by je nosić, "Na polu miłości graj uczciwie. Zapytaj o zgodę", "Nie dziel się niczym więcej niż zwycięstwem. Chroń się przed chorobami" - takie hasła pojawiły się na opakowaniach prezerwatyw.

Laurent Dalard, odpowiedzialny za opiekę zdrowotną, wyjaśnił, że taka ilość stanowi właściwe zabezpieczenie dla 10,5 tysiąca sportowców, szczególnie tych zamieszkujących wioskę olimpijską. Działanie to ma na celu zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej.

