Festiwal filmowy w Wenecji 2020. Małgorzata Szumowska zachwyciła na premierze "Śniegu już nigdy nie będzie"

Małgorzata Szumowska – festiwal filmowy w Wenecji

Suknia Szumowskiej wzbudziła entuzjazm wiernych fanów i jej znajomych. Trudno się z nimi nie zgodzić, że to ona jest tu gwiazdą – nieważne, co by na siebie nie włożyła. Wśród komentujących znalazła się m.in. aktorka Gina Gershon, znana z filmu "Showgirls". Pod zdjęciami "Szumy" napisała: "Gorąca mamuśka!". Stylizacją reżyserki zachwyciły się też Naomi Watts, Kasia Smutniak czy Tomasz Ossoliński, który stwierdził, że już za nią powinna zgarnąć nagrodę.