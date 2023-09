Fexting rujnuje związki. Plaga naszych czasów

Jeśli się kłócić, to tylko twarzą w twarz

Fexting to toksyczny sposób prowadzenia kłótni, który nie skupia się na szukaniu rozwiązań, tylko eskalacji problemów. Brakuje w nim interakcji, która mogłaby być hamulcem dla rosnącej agresji. Bo jeśli kogoś nie widzimy, łatwiej nam potraktować go brutalniej. Dla takiej praktyki nie ma miejsca w zdrowej, dojrzałej relacji dwojga ludzi. Nawet jeśli się pokłócimy, nie powinniśmy przenosić awantury do świata online. Zamiast pisać wszystko, co nam przyjdzie do głowy, lepiej się zatrzymać i pomyśleć. Jeśli mamy coś jeszcze do powiedzenia partnerowi, który nie znajduje się w domu, lepiej do niego zadzwonić. Zawsze lepiej rozmawiać, niż kłócić się przez niekończące się SMS-y.