Fiat 500 Hybrid – poczuj się wolna i jedź dokąd chcesz

Fiat 500 jest produkowany w Tychach, co stanowi dla nas powód do dumy, bo nowe wcielenie jednego z najbardziej uroczych samochodów na świecie pokochali kierowcy, dziennikarze i specjaliści z całego świata, przyznając mu łącznie 25 nagród. Już w roku premiery Fiat 500 zdobył tytuł "Car of the Year". Rok później czytelnicy "Auto Motor i Sport" przyznali mu tytuł "Best car 2008". Samochód zdobył również nagrody w tak egzotycznych krajach jak Japonia i Indie. To wszystko sprawia, że samochód jest niekwestionowanym liderem w swoim segmencie.