Finalistka "Wielkiej Fety na Tik Toku". Kim jest Martyna z kanału hvila.tv?

Finalistka nie ma dalekosiężnych planów w związku z jej kanałem. – Mam nastawienie "go with the flow" – śmieje się. – Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie skupiam się na gotowaniu, pokazywaniu tego na moim kanale, szukaniu fajnych inspiracji. To plan na najbliższy czas – wyjaśnia. Zaznacza, że zależy jej przede wszystkim na tym, żeby ludzie wykorzystywali jej przepisy. – Fajnie, żeby ludzie to robili. Nie skupiali się tylko na oglądaniu, ale też na próbowaniu, kosztowaniu, doznawaniu – podkreśla.