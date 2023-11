Kim jest Dawid Jedynak - finalista "Wielkiej Fety na Tik Toku"?

Dawid swój kanał założył prawie równo 12 miesięcy temu – pierwszy materiał zamieścił 30 listopada ubiegłego roku. – Rok największych zmian. Chyba najlepszy w moim życiu – podkreśla. Do stworzenia kulinarnego profilu zachęcali go znajomi, a swój udział miał też były prezes w firmie, który popchnął go w tę stronę. Zdaniem Dawida w TikToku leży klucz do sukcesu i budowania własnej marki osobistej. – Jest przyszłością dla social mediów, w to trzeba iść – zaznacza.