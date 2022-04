Finlandia i Szwecja chcą wejść do NATO? "Nigdy nie lekceważ skandynawskich kobiet"

Według najnowszych doniesień zarówno Finlandia, jak i Szwecja chcą ubiegać się o przyłączenie do NATO. Jeżeli rzeczywiście te informacje się potwierdzą, będzie to historyczny moment dla obu państw. Ważne jest również to, że na odważny krok chcą zdecydować się kobiety. W obydwu krajach panie stoją na czele rządów.