Fitness i świetna zabawa. Jak trenować z hula hop?

Zasad dotyczących korzystania z hula hop nie trzeba chyba nikomu przypominać. Zabawa polega na tym, by kręcić kołem na wysokości talii tak, żeby przyrząd jak najdłużej utrzymał się w ruchu. Każdy, kto bawił się nim w dzieciństwie, z pewnością pamięta, że to niełatwe zadanie, bo obroty koła zależą od naszej intensywnej pracy całego ciała. Kręcąc biodrami wprawimy hula hop w ruch, jednak wystarczy chwila przerwy lub nieuwagi, żeby koło upadło na ziemię. I na tym właśnie polega fenomen hula hop – na konieczności nieustannego, dynamicznego ruchu, który angażuje do pracy mięśnie korpusu, przy okazji modelując newralgiczne i nierzadko kłopotliwe dla kobiet partie ciała – biodra, brzuch oraz talię. Co więcej, nawet fitnessowa wersja popularnej zabawki to wciąż gwarancja doskonałej rozrywki, a nie ma chyba nic lepszego niż ćwiczenia, które łączą w sobie korzyści zdrowotne, świetne efekty i doskonałą zabawę.