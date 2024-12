Pokazała świąteczną paczkę z kopalni. Nagranie robi furorę

Świąteczne paczki rozdawane w wielu firmach budzą wśród internautów nie lada emocje. Wiele osób uważa, że to niezwykle miły gest, którym pracodawca może docenić pracownika. Co ciekawe, wiele przedsiębiorstw nie zapomina także o dzieciach zatrudnionych u nich osób.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!