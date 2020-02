peeling do skóry głowy

Fusy jako peeling. Szybki i skuteczny sposób na zdrową skórę głowy

Fusy z kawy mają szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, ale również w kosmetyce. Dodając je do ulubionego szamponu, zyskasz świetny peeling do skóry głowy, który pobudzi mieszki włosowe oraz usunie zanieczyszczenia. Jeśli zależy ci na pięknych pasmach, koniecznie wypróbuj także kawową płukankę. Przekonaj się, że warto wykorzystać fusy z kawy ponownie.

Kawowy peeling skóry głowy jest doskonałym naturalnym kosmetykiem. (123RF)

Fusy z kawy, szczególnie po tej grubo mielonej, stanowią fantastyczną podstawę do wykonania peelingu skóry głowy. Jest nie tylko naturalnym, ale również ekologicznym kosmetykiem, dostępnym praktycznie od ręki. Brzmi wspaniale? Poznaj właściwości peelingu i sposób przygotowania kawowego specyfiku.

Peeling skóry głowy i jego zalety Domowy zabieg peelingujący skórę głowy pozwala na regenerację włosów oraz złuszczenie naskórka. Niestety o takim peelingu rzadko się mówi, choć jego działanie jest spektakularne. Przy regularnym korzystaniu z peelingu nie tylko pozbędziesz się obumarłego naskórka, ale również wyregulujesz pracę gruczołów łojowych, poprawisz krążenie, a to z kolei doprowadzi do wzmocnienia i zapobiegania wypadaniu włosów. Peeling zniweluje męczący łupież, natomiast obecność kofeiny zastymuluje włosy do wzrostu. Tyle korzyści i jeden produkt, czego chcieć więcej?

Peeling kawowy do skóry głowy – przepis i zastosowanie Kawowy peeling do skóry głowy jest szczególnie polecany osobom o ciemniejszych włosach, ponieważ jasne pasma mogą zostać przyciemnione. Wystarczy do miski wsypać 3-4 łyżki kawy mielonej albo fusów i zmieszać je z 2 łyżkami szamponu – twój organiczny kosmetyk jest w pełni gotowy. Tak przygotowany peeling wmasuj w skórę głowy, po czym spłucz letnią wodą. Pamiętaj, że po kawowym peelingu nie musisz już myć włosów, wystarczy nałożyć odżywkę. Jeśli stawiasz na jeszcze bardziej naturalne kosmetyki do pielęgnacji, zamiast szamponu postaw na wodę, jogurt, mleko kokosowe. W tym przypadku, stosując alternatywny produkt, konieczne jest umycie włosów. Kawowy peeling należy stosować raz w tygodniu.

Płukanka do włosów z kawy – szybka metoda Oczywiście, kawowy peeling to niejedyny sposób na wykorzystanie fusów. Równie świetnym pomysłem jest stworzenie płukanki z kawy do pielęgnacji włosów. Po jednym opłukaniu zauważysz, że twoje włosy są lśniące, sypkie, lekko przyciemnione. Płukankę z kawy przygotujesz równie błyskawicznie, co peeling: 2 łyżki kawy mielonej zalej dwiema szklankami gorącej wody. Po zaparzeniu odcedź fusy i wystudź. Korzystaj z płukanki na umyte włosy, po ostatnim wypłukaniu.