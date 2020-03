WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Materiał Partnera Moda + 1 garnitur damski Materiał partnera 34 min. temu Garnitur damski - trend, który nie wychodzi z mody! Od momentu, w którym Yves Saint Laurent zaprezentował światu pierwszy damski garnitur minęło ponad pół wieku. A popularność eleganckich kompletów dla pań z roku na rok przybiera na mocy. W czym tkwi fenomen kobiecych garniturów? Sprawdzamy to i podpowiadamy, jak je nosić! Garnitur damski. Znajdź dla siebie idealny model. (Materiały prasowe) Garnitur damski – krótko o historii Współcześnie męskie elementy garderoby w kobiecej szafie nie są niczym zaskakującym. Mowa tu nie tylko o oversizowych koszulach czy przeskalowanych bluzach pożyczonych od chłopaka, ale też o takich ubraniach, jak marynarki, spodnie, kurtki ramoneski czy dodatkach: kozakach oficerkach, muszkieterkach za kolano, butach typu oxford, które na stałe weszły do kanonu damskiej mody. Jeszcze sto lat temu kobiety noszące męskie ubrania wywoływały sporo kontrowersji i były uważane za rewolucjonistki. Czegokolwiek by jednak o nich nie napisać, nie można zaprzeczyć faktom: dziś Marlenę Dietrich czy Kate Hepburn, które jako pierwsze z odwagą wkładały garnitury, rozpatrujemy raczej w kategoriach prekursorek. A ich charakterystyczny styl zapisał się na kartach historii na zawsze. Przełomowym momentem w historii damskich garniturów był rok 1966, w którym premierę miała kolekcja Le Smoking. Jej autor - Yves Saint Laurent znany z przewrotnego podejścia do kobiecego stylu, sprawił, że pojęcie damskiego garnituru zaczęło funkcjonować w świecie fashion. A kobiety zainspirowane zdjęciem smokingu w kobiecym wydaniu coraz chętniej sięgały po męskie ubrania, które, jak się okazuje, genialnie podkreślają kobiecość i dodają seksapilu. Fenomen damskich garniturów Od czasów Dietrich, Hepburn i Saint Laurent minęły dekady, a damskie garnitury są dziś jeszcze bardziej popularne, i jeszcze częściej inspirują projektantów. Z chęcią zakładamy je do biura, ale też na imprezy, wesela czy wolne popołudnia. Nic dziwnego, bo zestaw z marynarką i spodniami to banalnie prosty patent na to, by wyglądać efektownie i bardzo kobieco. Ale garnitur to coś więcej niż szykowny, elegancki wygląd. Prawdziwy fenomen damskiego garnituru tkwi zdecydowanie w tym, jakie uczucia towarzyszą nam, gdy mamy go na sobie. -Kobieta w garniturze zyskuje na pewności siebie, odwadze w wyrażaniu własnego zdania czy podejmowaniu zdecydowanych kroków. Ten element damskiej garderoby ma w sobie coś ożywczego, co sprawia, że czujemy się bardziej wpływowe i silne, a zarazem ciągle w 100% kobiece. – mówi Renata Dura z redakcji portalu modowego allani.pl. Doskonale wiedzą o tym najsłynniejsi kreatorzy mody, dla których damski garnitur stał się czymś w rodzaju niezbędnego elementu każdej kolekcji. Wystarczy spojrzeć na aktualne trendy, by dostrzec, że kobiece garnitury nosimy dziś nie tylko w pracy czy na biznesowych spotkaniach, ale też na co dzień i przy wyjątkowych okazjach. Ale najważniejsze, że wśród najmodniejszych garniturów damskich z allani.pl każda z nas znajdzie coś dla siebie! Najmodniejsze garnitury damskie 2020 – jaki model wybrać? W stonowanej szarości, beżu, granacie lub czerni będzie idealnym wyborem do biura. Bez względu na to, czy zestawisz go ze szpilkami, oksfordami czy mokasynami na grubszym spodzie, na pewno poczujesz się pewniejsza! Świetną opcją wpisującą się w zasady biurowego dress code'u będzie też modny garnitur damski w kratę – modowy akcent w sztywnych, biznesowych stylizacjach. Hitem 2020 są też kolorowe kobiece garnitury, które możemy nosić na dwa sposoby – z trampkami lub sneakersami na luzie albo z sandałkami na szpilce na wyjątkową okazję. Do wyboru mamy super modne pastelowe barwy, np. pudrowy róż, jasny żółty, błękit, miętową zieleń czy fiolet millenial purple. Takie modele fenomenalnie sprawdzą się na weselu czy rodzinnej uroczystości w sezonie wiosna/lato. Pewnym siebie i lubiącym się wyróżniać paniom polecamy z kolei garnitury damskie w takich energetycznych kolorach, jak czerwień, trawiasta zieleń czy kobalt. A naprawdę odważnym dziewczynom, które nie boją się eksperymentować z modą, na pewno do gustu przypadną kobiece garnitury w kwiaty. Co na wieczór? Śladem Saint Laurent wybieramy nieśmiertelny damski garnitur smokingowy w czerni, który najlepiej zestawić z koronkowym topem na ramiączkach, złotymi szpilkami i torebką kopertówką na łańcuszku!