Gąsiewska na wakacjach. Pozuje w prążkowanych legginsach

Wiktoria Gąsiewska postawiła na prążkowane legginsy w odcieniu trawiastej zieleni . Choć połączyła je z butami sportowymi i białym, krótkim tank topem, to trzeba wiedzieć, że legginsy nie są już tylko częścią stroju na siłownię.

Look aktorki został uzupełniony o materiałową opaskę na włosy, o której zapomniano na wiele lat. Szczyt jej popularności przypadł na początek lat 2000 . Kilka sezonów temu ta casualowa ozdoba na włosy powróciła do łask. Nosi ją m.in. Jessica Mercedes .

