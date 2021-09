Gdzie rośnie najwięcej grzybów? Oto pomocna ściąga

W polskich lasach jest już bardzo dużo kurek. Te pyszne, chętnie stosowane do sosów, zapiekanek czy makaronów, grzyby znajdziemy pod sosnami, świerkami, grabami, dębami i bukami, a także na mchach. To jedne z najbardziej uniwersalnych grzybów. Trzeba tylko uważać, by nie pomylić ich z niejadalną lisówką pomarańczową (mającą cieńszy trzonek i gęstsze blaszki).