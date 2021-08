Genialna metoda dla grzybiarzy. Wypatrzysz grzyba już z daleka

Co zabrać na grzybobranie? Przydatny trik

Doświadczeni grzybiarze radzą również, by na grzybobranie zaopatrzyć się nie tylko w koszyk, nożyk i wygodne buty, ale także zabrać ze sobą solidny kij. Ułatwi on poruszanie się po lesie, ale spełni także inną, niezwykle ważną funkcję. Dzięki kijowi nie musimy schylać się do byle listka – wystarczy, że odchylimy nim delikatnie gałęzie czy runo, żeby sprawdzić, czy faktycznie mamy do czynienia z grzybem.