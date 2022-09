"Genialna maska w płachcie! Twarz promienieje jak po profesjonalnych zabiegach"

Maska-bestseller

Maski Orphica znalazły się w top 3 najczęściej kupowanych produktów w drogerii Nutridome. Kobiety oceniły ją na 4,8 w pięciostopniowej skali. Przyznacie, że to wysoka ocena. Kobiety zauważają, że po zastosowaniu maski skóra staje się bardziej napięta, sprężysta i świeża oraz lepiej odżywiona i nawilżona. Opinie dodane przez klientki na stronie drogerii Nutridome nie pozostawią wątpliwości, że mamy do czynienia ze świetnym produktem. Kobiety wprost piszą, że maski są "rewelacyjne" i "Genialne". Doceniają ich nawilżające i rozjaśniające działanie. Zresztą zobaczcie same. Wybrałam dla was kilka opinii: