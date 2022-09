Genialny patent sprzątaczki. Już nie umyjesz prysznica inaczej

Mycie kabiny stanie się przyjemnością

Do sprzątania tej części łazienki Kacie stosuje tylko płyn do mycia naczyń. Udowadnia, że nie potrzeba silnych i żrących środków, by kabina lśniła czystością. Aby umyć prysznic jak profesjonalista, przyda ci się również ściereczka z mikrofibry, szczoteczka i ściągaczki do wody. To prosta i przyjemna praca, a efekty zachwycają.