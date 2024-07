Wymieszaj z wodą i wsmaruj. Włoski nad górną wargą zaczną wypadać

Ciemne włoski nad górną wargą to powszechny problem, który często wpływa negatywnie na pewność siebie u kobiet. Można oczywiście udać się z nim do specjalisty, ale to zazwyczaj wymaga czasu i pieniędzy. Tania alternatywa znajduje się jednak w każdej kuchni. Jest skuteczna, bezpieczna i kosztuje jedynie trochę ponad złotówkę.