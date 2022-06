Genialny trik z bikini. Pięknie wyeksponuje piersi

Właśnie ruszył sezon urlopowy, a dobra wiadomość jest taka, że dopisuje mu przepiękna pogoda. To oznacza, że za moment wskoczymy w ulubione bikini, by wygrzewać się w promieniach słońca. Co zrobić, by jak najlepiej prezentować się na plaży? Istnieje pewien trik z modyfikacją góry od kostiumu kąpielowego, dzięki któremu biust będzie pięknie wyeksponowany. Najlepiej sprawdza w przypadku małego rozmiaru. Daje natychmiastowy efekt push-up.