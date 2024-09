Georgina Rodriguez olśniła w Wenecji. Jej suknia to szczyt sztuki krawieckiej

Na wydarzenie została zaproszona z okazji premiery filmu "Queer" z Danielem Craigiem oraz 20-lecia włoskiego magazynu "Diva e Donna". W mieście na wodzie zrobiła prawdziwa furorę. Celebrytka udowodniła, że potrafi powściągnąć swoje upodobanie do przepychu i postawić na coś z klasą.

Sfotografowali ją tam, gdzie wszystkie gwiazdy spływające do Wenecji. To punkt obowiązkowy i niezwykle prestiżowy. Georgina Rodriguez stanęła przed obiektywami w przylegającej do ciała małej czarnej z asymetryczną górą, dzięki której kreacja wyglądała ciekawie. Ulizanej fryzurze towarzyszyły kolczyki w kształcie kwiatów. Efekt? Niezwykle udany w swoim minimalizmie.